得了痔疮需要治吗？痔疮该如何治疗？

核心提示：很多人都有痔疮，一般情况下痔疮并不会影响我们的生活，那么得了痔疮需要治吗？痔疮该如何治疗？

什么是痔疮？

痔疮是一种位于肛门部位的常见疾病，任何年龄都可发病，但随着年龄增长，发病率逐渐增高。在我国，痔是最常见的肛肠疾病。

哪些原因会引发痔疮？

痔疮的发生与饮食因素和不良生活习惯有关。有人喜欢饮酒、吃辛辣刺激性食物，结果上头舒服，下头遭殃。若排便久蹲、边排便边看书，或久站耗伤气血，如教师等久站的职业也易患痔疮；久坐积压肛门，导致局部血液循环受阻可引起血栓性外痔。痔疮还可能遗传，父母如患痔疮，下一代也很可能患此病。

得了痔疮需要治吗？

痔疮早期是小病，此时症状不明显，可治可不治。但如果出血不止，就必须治疗。要是对痔疮麻痹大意或不好意思而延误病情，久之可造成贫血甚至失血性休克。在医生见到的痔疮患者中，喷射性出血可达数百毫升，患者还没感觉，等见血后晕倒厕所内。有的患者反复出血达半年，面色苍白，全身乏力，严重贫血。还有的发生嵌顿痔核，感染坏死。一般来说，没症状可以不冶，保持局部卫生即可。如出现排便后擦不净，肛门潮湿疼痛等症状就需治疗。

重要的是常常患者自以为是“痔疮”，是小病而长期不看医生，但来治疗时发现直肠癌。痔病一般不会变为癌，但直肠癌可能与痔病有相同的症状，因此，可以造成误诊。

痔疮该如何治疗？

痔疮手术一般适应于二、三期内痔或环状混合痔、结缔组织性外痔。痔疮早期使用保守疗法有效，比如坐浴、栓剂塞人、白服药物、理疗等。短期疗效可以，但容易反复发作。

痔疮是可以根治的，但要提醒的是不同的痔疮应选用不同的治疗方法，不能千篇一律。同时还应注意饮食习惯，不要吃油腻和刺激性的食物，不要经常喝酒，养成良好的排便习惯，不要在上厕所时看书。